Cittadella-Ascoli è valido per la 18^ giornata di andata del Campionato di Serie BKT, in programma sabato 16 gennaio, alle ore 14. Prima convocazione per i neo arrivati e per il giovane Franzolini

ASCOLI PICENO – Sarà Alberto Santoro della sezione di Messina ad arbitrare Cittadella-Ascoli, match valido per la 18^ giornata di andata del Campionato di Serie BKT, in programma sabato 16 gennaio, alle ore 14 al “Pier Cesare Tombolato” di Cittadella.

Gli Assistenti sono Enrico Caliari di Legnago e Francesca Di Monte di Chieti. Quarto Ufficiale Ivan Robilotta della sezione di Sala Consilina.

Non ci sara Sabiri che prima di riaggregarsi al gruppo-squadra, è risultato positivo al Covid-19. Il calciatore è in isolamento fiduciario presso la propria abitazione come da protocollo medico-sanitario.

I convocati da mister Sottil, 24 i bianconeri convocati per la sfida di domani pomeriggio con il Cittadella (calcio d’inizio alle ore 14:00). Prima convocazione per i neo arrivati Pinna (n. 18) e Stoian (n. 8) e per il giovane Franzolini (n. 36). Non ci sarà Cavion.

PORTIERI: Bolletta (n. 12), Leali, Sarr

DIFENSORI: Avlonitis, Brosco, Corbo, Kragl, Pinna (n. 18), Pucino, Quaranta, Tofanari

CENTROCAMPISTI: Buchel, Eramo, Franzolini (n. 36), Gerbo, Lico, Saric

ATTACCANTI: Bajic, Cangiano, Chiricò, Pierini, Stoian (n. 8), Tupta

INDISPONIBILI: Sabiri DIFFIDATI: Buchel, Chiricò

