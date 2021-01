L’utilizzo dovrà avvenire in un’unica soluzione fino a copertura massima del 50% del prezzo dei prodotti acquistati. In alternativa, i voucher potranno essere utilizzati per l’acquisto di abbonamenti online in occasione della prossima campagna 2021/2022. Si ricorda che ogni voucher ha una validità di 18 mesi dalla data di emissione e, qualora non venisse utilizzato entro la sua naturale scadenza, non sarà possibile recuperare il credito.

Nei prossimi giorni saranno comunicati tempi e modalità di consegna degli attestati di “Special Supporter” per coloro che non hanno attivato la procedura di rimborso.