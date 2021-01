ASCOLI PICENO – “Tutti gli studenti, insegnanti e personale scolastico Ata, a partire da oggi, potranno recarsi, come preannunciato, nei punti già operativi sul territorio regionale dello screening Marche Sicure per effettuare i tamponi rapidi prima e durante il rientro in presenza nelle scuole superiori”.

Lo rende noto l’assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini che ha sottolineato in una nota diffusa il 20 gennaio: “La Regione Marche ha esteso questo servizio agli studenti, agli insegnanti e a tutti i lavoratori della Scuola nell’ambito di un preciso programma, mirato al rientro in sicurezza negli plessi scolastici. È una opportunità che si aggiunge all’operazione di screening rivolta già a tutti i cittadini ed è mirata all’imminente ritorno in classe delle scuole superiori in maggiore sicurezza. Siamo ben consapevoli che la Scuola non costituisce un pericolo in sé e siamo pienamente convinti che responsabilmente i dirigenti scolastici avranno predisposto tutte le misure necessarie a far svolgere le lezioni in presenza in tranquillità, ma allo stesso tempo sappiamo che il virus è in circolazione e a ciascuno di noi è demandata una grande responsabilità individuale e collettiva”.

“Il tampone rapido per rilevare eventuali casi è un utile strumento di prevenzione e invitiamo tutti gli studenti, i docenti e il personale ad usufruire di questa possibilità. Per questo abbiamo ampliato l’accesso gratuitamente e su base volontaria al servizio di screening, senza necessità di prenotazione, per cui basterà presentarsi ai punti dove è già in corso lo screening” aggiunge l’assessore.

ECCO DOVE DOCENTI, STUDENTI E PERSONALE ATA POTRANNO FARE IL TAMPONE

– Castignano – il 20 gennaio alla Palestra comunale Orari: 8-13 e 14-19.

– Castel di Lama – 20-21 gennaio Bocciodromo Orari: 8-13 e 14-19.

– Offida – il 21 gennaio presso Palazzetto dello sport di Offida. Orari: 8-13 e 14-19.

– Spinetoli – 22-23 gennaio presso Palazzetto dello sport di Pagliare di Spinetoli. Orari: 8-13 e 14-19.

– Monteprandone – 22-23-24 gennaio presso Bocciodromo di Monteprandone. Orari: 8-13 e 14-19.

– Ripatransone – 30 gennaio (9-13.30 e 14-18) e 31 gennaio (9-13,30) presso Palazzetto dello sport di Ripatransone.

– Montefiore dell’Aso – 30 gennaio (9-13.30 / 14-18) e 31 gennaio (9-13,30) presso Palazzetto dello sport.

– Montalto delle Marche: 30 gennaio (9-13.30 / 14-18) e 31 gennaio (9-13,30) presso palestra Scuola media di Montalto delle Marche.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.