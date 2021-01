ANCONA – “Ho appena firmato l’ordinanza che anticipa al 25 gennaio il ritorno in classe delle scuole superiori in presenza al 50%, con la raccomandazione che questa percentuale sia calcolata in base al numero degli alunni delle singole classi e non soltanto dell’intero istituto scolastico”.

Così il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, in una breve nota diffusa il 20 gennaio.

