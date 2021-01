ASCOLI PICENO – “Nella mattinata di oggi, 24 gennaio, mi sono confrontato con l’ingegner Fulvio Soccodato appena designato Commissario per le opere di riqualificazione della strada statale 4 Salaria“.

Così l’assessore regionale Guido Castelli in una nota diffusa nei giorni scorsi: “Il neo Commissario, che già conosciamo per la capacità dimostrata in occasione degli interventi Anas sul sisma, avrà il compito di gestire una mole di risorse molto importante. Si tratta di una somma superiore al miliardo di euro che, consentirà di intervenire in modo particolarmente significativo anche nel tratto marchigiano di questa arteria stradale fondamentale per il Piceno sia per il collegamento verso Roma che per quello verso l’Umbria. Tutta l’area meridionale del cratere guarda infatti alla Salaria come ad una infrastruttura strategica per dare senso completo alla ricostruzione”.

“In particolare, per quanto riguarda il tratto marchigiano, l’importo stanziato è di circa 395 milioni e consentirà, dopo anni di attesa, di intervenire in particolare nel tratto compreso tra Acquasanta e Quintodecimo. In aggiunta a questo intervento sono previsti ulteriori attività di manutenzione straordinaria ed in particolare la variante di Mozzano per la quale mi sto battendo da anni – afferma Castelli – Nel colloquio di questa mattina con Soccodato ho evidenziato al Commissario l’assoluta necessità di procedere con la massima speditezza alla realizzazione di questo intervento che consentirà, tra le altre cose, di ridurre l’incidentalità stradale che da anni caratterizza drammaticamente il tratto della Salaria che dall’abitato di Mozzano, nel comune di Ascoli, conduce all’innesto con la Strada 78 superando il torrente Fluvione. Siamo ad un momento di svolta per il quadro infrastrutturale delle Marche ed particolare del Piceno”.

