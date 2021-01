ASCOLI PICENO – Per favorire la più ampia partecipazione dei giovani al bando, il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha reso noto che il termine di scadenza per la presentazione delle domande per la selezione di volontari per il Servizio Civile è stato prorogato alle ore 14 del 15 febbraio 2021.

Tale proroga include anche l’invio della propria candidatura per prendere parte al progetto di Sevizio Civile Universale “Estote Parati”- Siamo Pronti – presentato da Croce Rossa Italiana di Ascoli Piceno per rafforzare gli interventi assistenziali e ridurre l’esposizione della popolazione ai fattori di rischio legati alla natura del territorio.

Il Comitato locale ricorda che possono inviare la propria candidatura tutti i ragazzi e ragazze dai 18 ai 29 anni non compiuti. Sono disponibili 4 posti per mettere al servizio del prossimo le proprie competenze e nel contempo maturare e terminare il percorso lungo 365 giorni in favore dell’organizzazione di volontariato più grande d’Italia.

I 4 candidati selezionati riceveranno una formazione iniziale di 74 ore presso la sede di Croce Rossa Ascoli Piceno in via Via Berardo Tucci, 3 , poi inizieranno a prestare servizio concretizzando le linee guida del progetto attraverso la propria attività che si svolgerà 5 giorni a settimana. Donare è un gesto che non termina con l’atto di esserci per l’altro ma produce effetti importanti in termini di formazione personale e professionale anche chi è coinvolto in prima persona.

Sono tanti gli ambiti di intervento in cui si verrà coinvolti finalizzati alla crescita della resilienza delle comunità centrando due dei goal scelti nell’ambito dell’Agenda 2030

Obiettivo 3 Agenda 2030 Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età

Obiettivo 11 Agenda 2030 Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili

“Decidere di dedicare un anno agli altri – ha detto la presidente Cristiana Biancucci – è già un gesto importante. Come Associazione abbiamo voluto ospitare giovani volontari perché crediamo fortemente nel valore formativo dell’esperienza che andranno a vivere. La pandemia ci ha insegnato che i nostri ragazzi necessitano di connessioni con la vita e possiamo essere un tramite diretto e fattivo in questo senso”.

Per chiunque avesse necessità di ulteriori informazioni è possibile contattare il Comunicato online e attraverso i canali social della Croce Rossa Italiana comitato di Ascoli Piceno. Termini e requisiti per presentare la domanda.

Per presentare la domanda di partecipazione è necessario utilizzare la piattaforma DOL, raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it a cui si accede esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Le richieste devono arrivare entro le ore 14 del 15 febbraio 2021.



Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.