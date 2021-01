ASCOLI PICENO – Talento del Piceno in vetrina nel 19° turno del campionato italiano di calcio.

L’ascolano Mattia Destro segna ancora e il Genoa vince il match contro il Cagliari. Al “Marassi”, il 24 gennaio, finisce 1 a 0 per i liguri e il Grifone risale la classifica di serie A.

Il Genoa attualmente ha 18 punti ed è al sedicesimo posto uscendo dalla “zona calda” della retrocessione.

Per Mattia Destro è la settima rete in campionato, un segno di continuità per l’attaccante dopo alcuni anni davvero opachi.

Serenità che sta dando i frutti anche in campo.

