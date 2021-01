CALCIOMERCATO | Trattative, acquisti e cessioni del club bianconero. Per Cavion, in uscita, la lista comprende Pisa, Spal, Vicenza e Brescia

ASCOLI PICENO – I bianconeri si preparano per la sfida di sabato pomeriggio al “Del Duca” contro il Brescia, alle ore 14.

Nella seduta di ieri dopo il riscaldamento tecnico e gli esercizi sul possesso palla, i titolari della sfida di sabato col Chievo sono stati impegnati in un lavoro intermittente; tutti gli altri in un circuito aerobico e in una partita a campo ridotto. Oggi è programma una doppia seduta di allenamento al Picchio Village, alle 10:30 e alle 15.

Continuano i movimenti di mercato in entrata e uscita, la sessione invernale di mercato 2021, sarà aperta i fino alle ore 20 di Lunedì 1° Febbraio. Ecco il tabellone delle cessioni e acquisti del Ds Polito, attualmente la rosa conta 35 giocatori (in uscita, Cavion, Tassi, Vellios, Mallè, Spendlhofer, Sini, Avlonitis, e l’incognita Ninkovic):

Cessioni: Ndyaye, Sarzi Puttini, Tofanari, Scorza, Donis, Gerbo.

Acquisti: Simone Pinna, Tommaso D’Orazio, Andrea Danzi, Adrian Stoian, Soufiane Bidaoui, Simone Simeri,, Federico Dionisi

Per Cavion la lista comprende Pisa, Spal, Vicenza e Brescia, queste sono le squadre che hanno messo nel mirino il centrocampista bianconero, che potrebbe però rientrare nella trattativa per portare ad Ascoli, Murgia dalla Spal.

