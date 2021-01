Si tratta di un riconoscimento importante che Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, attribuisce alle Residenze Sanitarie Assistenziali pubbliche o private accreditate in possesso di requisiti indispensabili per garantire una gestione personalizzata, efficace e sicura degli ospiti costituiti per la maggioranza da donne anziane.

ASCOLI PICENO – L’Area Vasta 5 ha partecipato al bando della Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, che ha premiato 177 Rsa e Case di Riposo di tutta Italia per l’impegno dimostrato oltre agli aspetti sanitari, nell’umanizzazione della cura degli ospiti.

Per il biennio 2021-2022 sono state candidate nel Piceno la Rsa di Acquasanta e la Rsa ex-Luciani di Ascoli Piceno. La prima ha ottenuto un bollino RosaArgento, la seconda ne ha ottenuti due. Un riconoscimento importante che Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, attribuisce alle Residenze Sanitarie Assistenziali pubbliche o private accreditate in possesso di requisiti indispensabili per garantire una gestione personalizzata, efficace e sicura degli ospiti costituiti per la maggioranza da donne anziane.

In entrambe le Strutture premiate il personale infermieristico, Oss e riabilitativo è fornito dalla Cooperativa Consorzio Italia con cui AV 5 ha un appalto triennale rinnovabile. Questo personale è coordinato presso la Rsa Luciani dalla referente infermieristica Sonia Guerrieri e nella Rsa di Acquasanta dalla referente infermieristica Sara Paternesi.

Tutto il personale si rapporta con la Posizione Organizzativa Dottoressa Marinella Tommasi.

L’assistenza medica in tutte e due le Rsa è garantita da medici di medicina generale e di continuità assistenziale.

Hanno contribuito all’ottenimento del riconoscimento la Dottoressa Benedetta Ruggeri, Direttore Sostituto Uoc Governo Clinico e Gestione del Rischio (referente Onda), la Dottoressa Giovanna Picciotti, Direttore del Distretto di Ascoli Piceno, e la Dottoressa Marinella Tommasi, Responsabile Area Infermieristico/ostetrica di Macroarea Territorio Ascoli Piceno.

La presenza delle nostre strutture in questo network rappresenta un motivo di soddisfazione e di orgoglio per tutti coloro che sono coinvolti nella programmazione, organizzazione e gestione dell’assistenza agli anziani nelle Residenze Sanitarie Assistite. Inoltre ciò comporta numerosi vantaggi quali

interagire con altre realtà socio-assistenziali in tutta Italia creando un circolo virtuoso di scambio positivo di esperienze per favorire un’offerta di servizi sempre più personalizzata e strutturata sulla base delle esigenze dell’ospite e della sua famiglia

beneficiare dell’esperienza di Fondazione Onda in ambito Istituzionale.

beneficiare del supporto di Onda in ambito di comunicazione digital e di ufficio stampa, per promuovere i servizi offerti da ogni struttura mediante canali consolidati dell’Osservatorio (sito Bollini RosaArgento, blog, portale di Onda, social network).

beneficiare delle partnership di Fondazione Onda con Enti (Federanziani, lacasadiriposo.it, ANDSIPP, EXPO Sanità) e media di settore (Residenze Sanitarie, Ed. Dapero, Sesta Stagione) per dare valore alle attività e ai servizi delle strutture del network.

partecipare alle diverse iniziative (convegni, workshop, concorsi, formazione, progetti speciali) che Onda organizza nel biennio di validità dei Bollini RosaArgento in collaborazione con le strutture del network.

essere parte di una piattaforma online che promuove al livello nazionale le attività di ogni singola struttura valutata e premiata.

conoscere l’opinione degli utenti in merito ai propri servizi sulla base dell’esperienza personale di ciascuno.

Intenzione dell’Area Vasta è di candidare, al prossimo bando, tutte le Rsa presenti sul suo territorio, nell’ottica di un miglioramento continuo della qualità delle cure e dell’assistenza.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.