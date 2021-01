ASCOLI PICENO – In merito alla querelle relativa alla terza corsia dell’A14 nel sud delle Marche, di seguito una nota stampa del commissario provinciale di Forza Italia per Ascoli Alessio Pagliacci.

Il Pd sbugiarda se stesso. Nella difesa d’ufficio del Pd locale nei confronti dell’operato del Governo emergono delle contraddizioni molto evidenti. La prima è quella del mancato inserimento sul piano industriale quinquennale di Aspi del tratto Porto Sant’Elpidio – Pedaso dove ci risulta invece che sia già presente la relativa progettazione. La seconda è quella della quantificazione del costo dell’intervento da Pedaso a Giulianova: se ad oggi non c’è neppure uno studio di fattibilità come sono stati definiti i costi dell’intervento? L’annunciato stanziamento di 1,3 miliardi di Euro per l’opera sono sufficienti? Realmente ci sono e da dove vengono reperite le suddette risorse?

In Forza Italia passiamo dalle parole ai fatti. Questa mattina il Coordinatore Regionale di Fi Marche, il senatore Francesco Battistoni, ha presentato un’interrogazione al Ministro delle Infrastrutture per fare piena luce sull’importante e strategica opera. Lo chiedono le associazioni di categoria e il mondo produttivo. Il Piceno è stufo di essere beffato. Dopo gli annunci devono seguire gli atti che danno attuazione al tutto.

Le varie visioni e versioni del Partito Democratico che si sono susseguite in questi giorni fanno pensare ad un nulla di fatto in quanto ricordiamo che il suddetto tratto autostradale è da oltre cinque anni definito “prioritario” e sorprende sapere che ancora oggi, dopo cinque anni di governo regionale della sinistra, non sia stato concluso neppure lo studio di fattibilità per il tratto marchigiano. Tra l’altro un importante opera necessita di un ampio confronto con le istituzioni locali, ad oggi i nostri sindaci sono all’oscuro di tutto.

Per Forza Italia il tema delle infrastrutture è una delle principali priorità per la ripartenza del Paese. Su questi temi non consentiremo speculazioni elettorali e l’intervento immediato e puntuale del Sen. Battistoni ne è la dimostrazione.

Alessio Pagliacci, Vice Commissario Provinciale Fi Ascoli Piceno

