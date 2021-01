Il match, valido per la 1° giornata di ritorno del campionato di Serie B, è in programma sabato 30 Gennaio alle ore 14 per al “Del Duca”

(Nella foto Ascoli-Brescia del 17/12/2012, vittoria per 2-0 con reti di Fossati e Feczesin all’11’ e al 14′ del secondo tempo.)

ASCOLI PICENO – I bianconeri di mister Sottil scenderanno in campo, sabato 30 Gennaio alle ore 14 per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie B, al “Del Duca” contro il Brescia dell’ex tecnico Davide Dionigi.

Ad arbitrare il match, valido per la 20^ giornata di campionato, sarà Giacomo Camplone della sezione di Pescara. Gli Assistenti sono Thomas Ruggieri di Pescara e Marco Della Croce di Rimini. Quarto Ufficiale Francesco Meraviglia della sezione di Pistoia.

Nella giornata di ieri il tecnico bianconero ha avuto a disposizione tutti gli elementi della rosa e anche Abdelhamid Sabiri. Giochi di posizione, reattività neuromuscolare e tattica collettiva, questa mattina alle ore 11 rifinitura allo stadio. Il tecnico potrebbe schierare le due punte Bajic e Dionisi con il marocchino come trequartista. Sul mercato in uscita; Cavion, Vellios, Tupta e Pierini.

Mister Dionigi invece ha recuperato Donnarumma e Chancellor che hanno lavorato col gruppo. Terapie per Fridjonsson le cui condizioni non preoccupano, mentre Cistana lavora con i compagni. Out Bjarnason alle prese con un problema al soleo, mentre Ndoj intensificherà il lavoro per il definitivo rientro. Il percorso di recupero è praticamente terminato.

I PRECEDENTI Le due formazioni si sfidano per la 16esima volta in Serie B: 9 successi per l’Ascoli , 1 vittoria per le Rondinelle e 5 pareggi.Ultima sfida al “Del Duca” nel 2018, prima della promozione in A dei lombardi, era il 21 Dicembre 2018 e terminò 1 a 1.

