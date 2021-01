CASTEL DI LAMA – Di seguito una nota dell’amministrazione comunale di Castel di Lama e del sindaco Mauro Bochicchio.

Come tutti potevate immaginare il Covid non ci consentirà di organizzare la consueta sfilata di carri e maschere. Ma noi assieme ad Art.Com 2.0 non ci arrendiamo e così abbiamo organizzato due concorsi a premi allo scopo di mantenere vive le tradizioni della nostra manifestazione.

CONCORSO VIDEO CARNEVALE

Chi può partecipare: chiunque abbia voglia di farci sorridere. Questo concorso è infatti aperto sia a residenti che non residenti a Castel di Lama;

Come partecipare: spedire entro il 10 febbraio il video all’indirizzo casalama2020@gmail.com indicando il titolo, l’autore le residenza dell’autore ed un numero di telefono. Visto che i video sono pesanti si consiglia di utilizzare il programma Wetransfer per spedire il file;

Cosa si vince

Art.Com mette in palio i seguenti 6 premi:

PREMIO ORIGINALITA’: 1° classificato 300 euro, 2° classificato 200 euro

PREMIO SATIRA: 1° classificato 300 euro, 2° classificato 200 euro

PREMIO SCENOGRAFIA: 1° classificato 300 euro, 2° classificato 200 euro

I premi saranno erogati sotto forma di BUONI ACQUISTO da spendersi all’interno degli esercenti che aderiranno all’iniziativa.

Il Comune mette in palio altri 750 euro in BUONI ACQUISTO per premiare i video che prenderanno più like sulla pagina facebook del comune di Castel di Lama.

1° Classificato 350 euro;

2° Classificato 250 euro;

3° Classificato 150 euro;

Qualora uno dei vicitori per i like risultasse anche in classifica Art.Com 2.0 il premio sarà erogato sino alle soglie sopra indicate. La rimanenza dei premi non assegnati (sino alla concorrenza di 750 euro) saranno dati come premi di consolazione del valore di 50 euro.

CONCORSO FOTOGRAFICO DI CARNEVALE

Chi può partecipare: solo residenti nel comune di Castel di Lama;

Come partecipare: spedire entro il 10 febbraio la foto all’indirizzo casalama2020@gmail.com indicando il titolo, l’autore, la residenza ed un numero di telefono;

Cosa si vince: il Comune mette in palio altri 750 euro in buoni acquisto per premiare le foto che prenderanno più like sulla pagina facebook del comune di Castel di Lama;

1° classificato 250 euro;

2° classificato 150 euro;

3° classificato 100 euro;

dal 4° al 8° classificato 50 euro;

Il regolamento completo è consultabile al seguente link: https://drive.google.com/file/d/1BHdfnQ5k-B42q9DaSId4rFT34HmjXC0y/view?usp=sharing

