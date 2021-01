Al rientro il centrocampista non più positivo al Covid, prime convocazioni per Dionisi, Danzi ed il giovane Maresca

ASCOLI PICENO – Sono 23 i bianconeri convocati da mister Sottil per la sfida in programma domani 30 gennaio alle ore 14 al “Del Duca” che vedrà l’Ascoli affrontare il Brescia dell’ex Dionigi. Torna a disposizione Sabiri, prime convocazioni per Dionisi, Danzi e il giovane Maresca, out Cangiano.

Portieri: Leali, Maresca (n. 22) Sarr

Difensori: Avlonitis, Brosco, Corbo, Danzi, D’Orazio, Kragl, Pinna, Pucino, Quaranta

Centrocampisti: Buchel, Eramo, Sabiri, Saric

Attaccanti: Bajic, Bidaoui, Chiricò, Dionisi, Pierini, Simeri, Stoian

