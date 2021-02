ARQUATA DEL TRONTO – “Ad Arquata del Tronto, i Carabinieri della Compagnia di Ascoli Piceno hanno controllato sulla via Salaria un 53enne, alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico superiore di quattro volte il limite consentito e in più, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un involucro contenente 30 grammi di marijuana, sottoposta a sequestro”.

Lo rende noto il Comando Provinciale dei Carabinieri di Ascoli Piceno in una nota diffusa il primo febbraio: “L’uomo è stato denunciato alla Magistratura sia per guida in stato d’ebbrezza che per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, patente di guida ritirata.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.