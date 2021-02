ASCOLI PICENO – Ultimo giorno di mercato ricco di operazioni per l’Ascoli Calcio che dopo Caligara annuncia l’arrivo in prestito di Vittorio Parigini dal Genoa e dell’attaccante francese Gabriel Charpentier dalla Reggina a titolo definitivo.

Parigini, classe 1996, è un attaccante esterno che vanta 93 presenze in B, con 12 gol e 9 gli assist, e 45 in Serie A. Ha militato in tutte le Nazionali giovanili fino all’Under 21, dove ha messo a segno 6 gol in 20 presenze.

Molto attivo anche sul fronte partenze il club bianconero, lasciano le Marche infatti Chiricò che va al Padova in prestito con obbligo di riscatto, Pierini e Mosti che vanno a titolo temporaneo rispettivamente al Modena ed al Monza e Tassi che si accasa a titolo definitivo alla Viterbese.

Rescissione del contratto per Nikola Ninkovic che lascia così l’Ascoli dopo 3 anni.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.