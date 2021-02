OFFIDA – Assegnazione di buoni, per l’acquisto di beni alimentari e di prima necessità, riservati alle famiglie in difficoltà a seguito della crisi sanitaria ad Offida.

Il Governo ha infatti provveduto alla seconda erogazione per il bando di Solidarietà alimentare – dopo la prima scaduta a dicembre – e si potrà fare domanda fino alle ore 12 del 10 febbraio.

Seguirà una graduatoria effettuata sulla base reddito procapite, percepito a gennaio 2021, e fino all’esaurimento dei fondi.

“Cercheremo di fare l’istruttoria già nel pomeriggio del 10 – spiega l’Assessore Isabella Bosano – per procedere quanto prima alla consegna dei buoni spesa. Questi potranno essere consumati fino al 31 marzo in tutte le attività alimentari offidane che aderiscono e la cui lista verrà consegnata insieme ai buoni”.

Come per i precedenti avvisi le famiglie dovranno compilare semplicemente un’autocertificazione. L’Ufficio Servizi alla Persona è a disposizione per informazioni e supporto al seguente numero: 0736-880687.

