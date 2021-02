ASCOLI PICENO – L’Amministrazione Comunale informa che, a partire dal prossimo 15 febbraio, verrà dato il via al sistema informatico di rilascio certificazioni online; conseguentemente, a partire invece dal 28 febbraio, si darà il via anche alla procedura Pago PA, che garantirà la possibilità di effettuare pagamenti online.

“La volontà è quella di garantire a cittadini e imprese una crescente informatizzazione dei servizi offerti – ha spiegato il sindaco Marco Fioravanti – Un progresso tecnologico e di ammodernamento del nostro Comune previsto già da tempo, ma reso ancor più importante ora che stiamo attraversando una situazione di emergenza sanitaria che ci vede costretti a rispettare rigidi protocolli anti-assembramento. Grazie a questo processo di informatizzazione, non servirà dunque recarsi fisicamente in loco per richiedere documenti o certificati: la domanda potrà essere effettuata online e sempre online si potrà ricevere quanto richiesto”.

Le prove tecniche ufficiali del nuovo servizio sono già state effettuate lo scorso 21 gennaio, con esito positivo di funzionamento. Tutti i documenti ricevuti online avranno piena validità legale: con il bollo digitale è possibile produrre un certificato anagrafico a norma di legge, creato con i dati di Anpr. A questo viene applicato un timbro digitale, con QRCode, che attesterà la coincidenza tra il certificato rilasciato e l’originale informatico. Per usufruire del servizio, basta seguire il link https://servizi.comune.ap.it e autenticarsi con le proprie credenziali Spid o con la propria Carta d’Identità Elettronica.

