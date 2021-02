CASTEL DI LAMA – Un nuovo sistema di tracciamento per i rifiuti a Castel di Lama.

“Il 4 febbraio – spiega il Sindaco Mauro Bochicchio – la Regione ci ha comunicato che finanzierà con 34 mila euro la nostra idea progettuale che premierà chi conferirà correttamente i rifiuti”.

Ecco in cosa consiste. Innanzitutto l’Amministrazione ha scelto di continuare a distribuire i sacchetti e non le mastelle, visti i buoni risultati ottenuti con una differenziata al 74%.

“Il problema dei sacchetti però – continua Bochicchio – è che, essendo anonimi, si possono abbandonare ovunque. Ora, gran parte dei cittadini rispetta le regole, ma alcuni no. Certo, esistono le telecamere per sanzionare chi getta i propri rifiuti in maniera selvaggia, ma abbiamo pensato fosse giusto sopratutto incentivare le buone prassi. Il nostro progetto è stato presentato, tramite l’Ata, alla Regione Marche e l’ente ha deciso di finanziarlo”.

II sistema consisterà nell’installazione di piccoli display, collegati ai pali della pubblica illuminazione che, mostrando un codice QR, consentano tramite un’apposita App di registrare luogo e orario del corretto conferimento del cittadino. Questo sistema permetterà di applicare tariffe agevolate ai cittadini che utilizzano il meccanismo di tracciatura innescando un sistema virtuoso che andrà a premiare i corretti conferimenti tracciati a scapito dei conferimenti “anonimi”.

“Con questo progetto – conclude il Sindaco – oltre a incentivare i cittadini, si diminuiranno i costi di raccolta e si preserveranno quelle aree in cui si registrano con maggiore frequenza gli abbandoni di rifiuti”.

