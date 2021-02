ASCOLI PICENO – “Meno cibo gettato per più di un marchigiano su 2 (55%) che, anche a causa dell’emergenza Coronavirus tra lockdown e smart working, ha raggiunto una maggior consapevolezza sul valore del cibo”.

Lo rivela un’indagine Coldiretti/Ixé sulle abitudini dei cittadini ai tempi del Covid, in vista della Giornata Nazionale di Prevenzione dello spreco alimentare (venerdì 5 febbraio) istituita dal 2014 per sensibilizzare i cittadini su un tema etico che ha grande impatto sull’ambiente.

Dati incoraggianti che derivano da comportamenti virtuosi: la strategia più diffusa (74%) è quella di una spesa più oculata acquistando solo ciò che serve. Nel 38% dei casi invece si torna alla tradizione contadina di usare gli avanzi per il pasto successivo. In 1 caso su 4 (25%) si cerca di fare più attenzione alla scadenza dei prodotti oppure riducendo le quantità acquistate (24%) evitando così di riempire il carrello e rischiare di farlo rovinare il cibo in frigo. Esiste poi una quota del 7% che sceglie di donare in beneficienza i prodotti alimentari non consumati.

Comportamenti del quotidiano che Coldiretti e Fondazione Campagna Amica cercano da anni di diffondere anche attraverso percorsi didattici in collaborazione con le scuole, attraverso le proprie fattorie didattiche, agriasilo e agrinido per dare alle nuove generazione un’impronta culturale amica della terra, orientata alla sostenibilità e alle buone pratiche per l’ambiente.

“Il risparmio del cibo non è solo un problema etico ma determina anche – precisa la Coldiretti – effetti sul piano economico e ambientale per l’impatto negativo sul dispendio energetico e sullo smaltimento dei rifiuti“.

I marchigiani negli anni pre Covid avevano aumentato la quantità di rifiuti organici conferiti in discarica: oltre 163 chili pro capite, oltre 11 chili in più a testa tra il 2017 e il 2019 secondo una rielaborazione Coldiretti su dati Ispra. Gli sprechi domestici ammontano a circa 27 chili all’anno pro capite secondo Waste Watcher. Tra gli alimenti più colpiti svettano verdura e frutta fresca, seguite da pane fresco, cipolle e aglio, latte e yogurt, formaggi, salse e sughi. A questi si aggiungono quelli nella ristorazione (21%), nella distribuzione commerciale (15%), nell’agricoltura (8%) e nella trasformazione (2%).

