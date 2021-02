ASCOLI PICENO – “Un altro passo verso l’obiettivo di Ascoli Piceno, Capitale Italiana della Cultura 2024″.

Così il sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, in una nota diffusa il 4 febbraio: “Questo pomeriggio si è insediato il comitato tecnico che si occuperà di redigere il progetto preliminare: un incontro molto importante, per discutere e confrontarci su quello che sarà il cronoprogramma e le prossime azioni da portare avanti in vista dei futuri impegni. Condivideremo passo dopo passo con la cittadinanza tutto il percorso che sarà seguito nei prossimi mesi, ringrazio tutti i componenti del comitato per il grande lavoro che hanno già iniziato a fare e per quanto faranno da qui in avanti”.

“Il traguardo che vogliamo raggiungere è molto ambizioso, ma faremo il possibile per preparare un dossier che possa raccontare al meglio l’immenso patrimonio artistico, architettonico, culturale, la storia e le tradizioni della nostra città” conclude il primo cittadino ascolano.