ASCOLI PICENO – La Croce Rossa Italiana comitato di Ascoli Piceno si unisce al dolore della presidente Cristiana Biancucci e dei suoi famigliari per la perdita della cara mamma. Il comitato si stringe in un abbraccio simbolico in questo difficile momento.

Le redazioni di Riviera Oggi e Piceno Oggi si uniscono al cordoglio.

