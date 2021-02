Il tennista marchigiano ha ceduto contro il connazionale Jannik Sinner nella finale di uno dei due tornei ATP 250 in preparazione degli Australian Open. 7-6 6-4 per l’altoatesino.

MELBOURNE – In vista degli Australian Open di tennis, sul cemento di Melbourne si è disputato il Torneo ATP “Great Ocean Road Open”, che ha visto una finale tutta italiana con l’ascolano Stefano Travaglia da una parte e l’altoatesino Jannik Sinner dall’altra. La vittoria è andata a Sinner per 7-6 6-4, secondo posto per il marchigiano.

Travaglia era arrivato in finale battendo il brasiliano Thiago Monteiro per 6-3 6-4. Questo risultato, mai raggiunto prima, dovrebbe farlo salire dalla 71^ posizione alla 60^ nel ranking ATP.

