OFFIDA – “Rispetto ad alcune situazioni occorse nel tardo pomeriggio di ieri con presenza di gruppi di persone il cui comportamento non è stato rispettoso delle disposizioni di distanziamento previste sia dai Dpcm che da mia Ordinanza, verificate le immagini del sistema di videosorveglianza, ho richiesto formale e puntuale alla Polizia Municipale che era in servizio come da disposizione dall’Amministrazione così come alle Forze dell’Ordine anche loro impegnati nel servizio di vigilanza e che mi riferiscono di loro intervento a riguardo”.

Così il sindaco di Offida, Luigi Massa, su alcuni assembramenti avvenuti domenica 7 febbraio nel Borgo: “Credo che in questo momento sia necessario avere equilibrio ma che sia altrettanto necessaria la fermezza verso quanti, una minoranza, questo equilibrio non lo praticano non rispettando le disposizioni, un comportamento che va vigilato e sanzionato, nel caso, da parte dei preposti che hanno il dovere di agire per ottenere il rispetto delle disposizioni date”.

