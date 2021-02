“Questa iniziativa rappresenta senza dubbio un segnale importante per la nostra Amministrazione riuscita a mettere insieme diversi soggetti, pubblici e privati, per uno obiettivo comune: promuovere azioni che salvaguardino, conservino e migliorino la nostra valle” – dichiara il sindaco di Montalto delle Marche Daniel Matricardi. “Ringrazio tutti gli attori protagonisti di questo importante processo, in particolare il vicesindaco Leonardi per aver coordinato con perseveranza tutte le attività. Nonostante la complessità della procedura, ci siamo impegnati per dare il via a progetti lungimiranti a favore dell’ambiente, a differenza di altri soggetti che – nel nostro stesso territorio – portano avanti impianti di dubbia utilità per la valle” – conclude Matricardi.