ASCOLI PICENO – Appuntamento virtuale con la musica nel giorno di San Valentino.

Domenica 14 febbraio alle ore 16 e durante tutto l’arco della giornata sulla pagina Facebook dell’Istituto Spontini, dello Iom e della Bottega del Terso Settore è possibile assistere ad una serie di concerti interpretati dagli allievi dell’Istituto che con grande entusiasmo hanno aderito all’evento “Il cuore grande dello Iom” proposto e organizzato dalla coordinatrice Maria Puca.

Un modo per omaggiare la giornata dell’amore con la bellezza universale della musica e per un fine benefico. Una giornata all’insegna della solidarietà e dell’arte per festeggiare un San Valentino diverso ma non per questo meno sentito. L’amore è in ogni cosa, in ogni gesto fatto con il cuore, in ogni atto di gentilezza e generosità.

Un ringraziamento a tutti gli esecutori e ai loro Docenti che hanno dimostrato sensibilità umana ed artistica donando la loro Musica, in momento sicuramente difficile come quello che stiamo vivendo, come messaggio di speranza e di vera partecipazione sia con coloro che soffrono ma anche verso quanti quotidianamente si prodigano per garantire un’assistenza domiciliare non solo professionale ma ricca di cura ed amore.

La data del 14 febbraio non è stata infatti scelta a caso. L’evento patrocinato dal Comune di Ascoli Piceno è un dono che l’istituto Spontini fa non solo allo Iom cui è dedicato, ma a tutti gli amanti della musica che hanno la possibilità di seguire gratuitamente sulle pagine facebook questi talentuosi artisti che eseguiranno musiche per tutti i gusti da Beethoven a Mia Martini.

Ecco i nomi dei protagonisti: Lorenzo Iacobini, allievo della Classe di Chitarra Classica del Prof. Luigi Sabbatini Lorenzo Forlini, pianista, già allievo della Prof.ssa Maria PUCA ed ora laureando al Conservatorio “Rossini” di Pesaro Martina Paolini, allieva della Classe di Canto Moderno della Prof.ssa Angela Crocetti Margherita Giorgi – Elisa Marini-Carlotta Paoletti- Chiara Quintilimartina Rotili – Nina Giorgi E Alice Scuterini, allieve della Classe di Danza della Prof.ssa Maria Luigia Neroni, Verdiana Orsini – Mattia Ragno- Misaele Saldari, allievi della Classe di Flauto del Prof. Mauro Baiocchi, Giulia Cappelli- Aurora Costantini- Annalaura Ferri, allieve della Classe di Chitarra Classica del Prof. Luigi Travaglini Tommaso Biondi, (di soli 7 anni) – Giacomo Ferri- Paolo Fardelli, allievi della Classe di Percussioni del Prof. Luca Podeschi.

