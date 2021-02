OFFIDA – La città del Sorriso è pronta a riaprire le porte dei suoi beni culturali di eccellenza.



Da giovedì 11 febbraio ad Offida, e nei successivi giorni feriali (lunedì – venerdì), sarà di nuovo permesso l’accesso al pubblico per Santa Maria della Rocca e il Serpente Aureo.



L’apertura osserverà i seguenti orari: dalle 10:30 alle 12:30 e nel pomeriggio dalle 15:30 alle 17:30.

Saranno garantite modalità di fruizione nel rispetto dei protocolli vigenti per la sicurezza degli operatori e dei visitatori.

Confermate, quindi, tutte le misure già adottate in precedenza: ingresso in base alla capienza degli spazi, misurazione della temperatura con termoscanner, distanziamento interpersonale, obbligo di mascherina, disponibilità di gel igienizzanti.



“Un primo passo – commenta l’assessore al Turismo Cristina Capriotti – per dare risposta a quei turisti che già in questi giorni sono tornati a farci visita. Dobbiamo garantire loro la possibilità di poter fruire dal vivo del patrimonio culturale della città, che in tanti omaggiano”.

Previa prenotazione le strutture saranno visitabili anche in altri orari limitatamente ai giorni indicati.



Per info e prenotazione: info.oikos@libero.it ; Tel mob. 334/ 1547890.

