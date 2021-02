Videoproiezione sulla facciata in questi giorni di festa, purtroppo segnati dall’emergenza Covid

ASCOLI PICENO – Giovedì “Grasso” alle porte ma non sarà come gli altri anni, purtroppo.

Parliamo del Carnevale 2021, al via dall’11 febbraio ma non ci saranno festeggiamenti in piazza nel Piceno causa emergenza Coronavirus.

Ma ad Ascoli si cercherà di dare ugualmente un’atmosfera di festa con una lodevole iniziativa.

Sulla facciata di Palazzo dei Capitani, in questi giorni, sarà presente una videoproiezione con le immagini del Carnevale.

Intanto stasera, 10 febbraio, è apparsa sulla facciata la scritta “Arrivederci al 2022” e le foto hanno già fatto il giro del Web con molti commenti positivi.

