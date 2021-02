ASCOLI PICENO – Di seguito due note diffuse dal Comune di Ascoli il 12 febbraio.

Si rende noto che, dal 12 febbraio fino alle ore 24 del 22 febbraio i cittadini residenti nel Comune di Ascoli Piceno, possono presentare richiesta per beneficiare dei buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e di prodotti di prima necessità da utilizzarsi esclusivamente negli esercizi commerciali di cui all’elenco pubblicato sul sito del Comune.

Possono fare richiesta dei “buoni spesa Covid” i cittadini residenti i cui nuclei familiari versano in stato di bisogno anche a causa degli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, i quali:

– Abbiano una disponibilità economica complessiva (riferita a tutto il nucleo familiare) determinata da redditi di qualunque natura (da lavoro dipendente, autonomo, pensione ,…) e/o da ammortizzatori sociali e/o di altri sostegni pubblici (Cassa Integrazione, Reddito di cittadinanza, CAS…) percepiti nel mese di gennaio 2021 e al netto di canone di locazione di un contratto di affitto regolarmente registrato o della rata di mutuo per l’acquisto della prima abitazione effettivamente pagati per la mensilità di gennaio 2021, inferiore a :

€. 600,00 per i nuclei composti di 1 persona;

€. 900,00 per i nuclei composti di 2 persone;

€. 1.200,00 per i nuclei composti di 3 persone;

€. 1.400,00 per i nuclei composti di 4 persone;

€. 1.600,00 per i nuclei composti da 5 o più persone;

– Dispongano di un patrimonio mobiliare (depositi e conti correnti bancari e postali o altre forme di patrimonio mobiliare) il cui saldo contabile attivo al lordo degli interessi al 31/01/2021, sia inferiore ad una soglia di euro 6.000,00 accresciuta di euro 2.000,00 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000,00;

– Per le famiglie in carico e/o oggetto di segnalazione ai Servizi Sociali per situazioni di disagio socio-economico, anche in deroga ai criteri e modalità sopra indicati, provvede il Servizio Sociale Professionale prendendo a riferimento i nuclei familiari in assistenza economica maggiormente esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19;

Si precisa inoltre che:

Per ogni nucleo familiare può presentare la domanda un solo componente.

Per nucleo familiare del richiedente il beneficio si intende il nucleo familiare anagrafico.

Verranno prese in considerazione esclusivamente le domande predisposte sul modulo di richiesta pubblicato sul sito web del Comune.

Le domande incomplete saranno sospese e, solo dopo che verranno integrate dal richiedente a pena di esclusione entro e non oltre il 5 marzo 2021, potranno essere esaminate in coda a quelle correttamente compilate.

La domanda dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dall’Ufficio e dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo di questo Ente, secondo una delle seguenti modalità:

consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune (dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 il martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 17);

a mezzo pec : comune.ascolipiceno@actaliscertymail.it

a mezzo e-mail : protocollo@comune.ap.it

specificando nell’oggetto “RICHIESTA BUONI SPESA COVID 19”.

Si evidenzia che nell’ultimo giorno disponibile per la presentazione delle domande l’Ufficio Protocollo del Comune il termine ultimo sono le ore 12 per la consegna a mano e le ore 24 per l’invio via mail o pec.

Per ulteriori informazioni e richiesta di assistenza per la presentazione della domanda è possibile contattare:

l’URP ai seguenti numeri : 0736/298910 – 298916 – 298917 o via mail all’indirizzo: urp@comune.ap.it ;

l’Ufficio Servizi Sociali ai seguenti numeri 0736/298585 – 0736298513 – 3293603850 dalle ore 8,30 alle ore 12,30;

Bando per la selezione di operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale – Anno 2020.

Si ricorda che il termine per la presentazione delle domande scadrà il 15 febbraio.

Per informazioni: https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18820

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.