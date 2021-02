di Elvira Apone

ASCOLI PICENO – Sabato 13 febbraio, alle ore 21.30, nell’ambito di Marche Palcoscenico Aperto. Festival del teatro senza teatri, promosso dalla Regione Marche / Assessorato alla Cultura in collaborazione con l’Amat, sarà in scena, sulla pagina Facebook Ascomusic e su Twitch, Caos live, dj set di 60 minuti, realizzato con musica prodotta da Asco, accompagnato dalla danza di Ludovica di Buò, della compagnia Danzarte, dai figuranti del Palafolli e da Raffaella Papa al pianoforte.

Un modo di reinventare, in una chiave più artistica, intima e profonda, la figura del Dj, tanto amata e apprezzata dai giovani, ma scomparsa nel 2020 a causa della pandemia da Covid19.

Asco, all’anagrafe Alessandro Xiueref, è un Dj e produttore discografico ascolano, che negli anni ha raggiunto una popolarità internazionale con spettacoli in Europa, Asia, Medio Oriente e USA. Ha mosso i primi passi in questo mondo organizzando feste per i ragazzi della città. Trasferitosi nella capitale, ha lavorato per sei anni a Radio m2o fino a far arrivare le sue produzioni ai più importanti Dj del mondo in festival come Tomorrowland, Ultra Music Festival di Miami ed EDC di Las Vegas.

Nel 2019 è riuscito a consacrare la propria carriera con tour in USA, Cina, Giappone, India, Thailandia, Bahrain e gran parte dell’Europa, continuando sempre il suo percorso di produzione. Lo scorso maggio, durante il lockdown a causa del Covid, ha creato un evento di raccolta fondi per la Croce Rossa Italiana, realizzando un Dj set in streaming video nella bellissima cornice di Piazza del Popolo di Ascoli Piceno, evento che ha raggiunto oltre 40000 utenti connessi nella sola diretta Facebook, per poi essere ripreso da magazine del settore in tutto il mondo.

Per informazioni: info@ascocaos.com.

Per consultare il calendario completo di Marche Palcoscenico Aperto Festival: www.amatmarche.net.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.