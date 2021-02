FOLIGNANO – I Vigili del Fuoco sono intervenuti nel pomeriggio in località Folignano, in provincia di Ascoli Piceno per soccorrere un ragazzo che è scivolato in un dirupo per circa 20/25 metri mentre giocava con i compagni.

La Squadra di Ascoli Piceno intervenuta, dopo aver recuperato il ragazzo con tecniche Saf (Speleo Alpino Fluviali) lo affidava alle cure dei Sanitari del 118. Presenti sul posto anche i Carabinieri di zona.

