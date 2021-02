Mister Sottil si affida a Leali in porta, Pucino, Brosco, Quaranta e D’Orazio in difesa, Saric, Buchel e Caligara a centrocampo e con Sabiri alle spalle di Bidaoui e Dionisi

Reggiana–Ascoli, match valido per la 23^ giornata di Serie B, domenica 14 febbraio ore 17 ” Mapei Stadium” di Reggio Emiilia.

Formazioni:

REGGIANA (4-3-2-1): Venturi; Libutti, Ajeti, Rozzio, Yao; Varone, Del Pinto, Muratore; Radrezza, Laribi; Ardemagni. A disposizione: Voltolini, Martinelli, Espeche, Gyamfi, Kirwan, Pezzella, Rossi, Lunetta, Cambiaghi, Mazzocchi, Siligardi, Zamparo. All.: Alvini.

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Pucino, Brosco, Quaranta, D’Orazio; Saric, Buchel, Caligara; Sabiri; Bidaoui (16′ Bajic), Dionisi. A disposizione: Sarr, Pinna, Kragl, Corbo, Avlonitis, Danzi, Eramo, Mosti, Stoian, Parigini, Cangiano. All.: Sottil

Arbitro: Ayroldi (Molfetta). Assistenti: Grossi (Frosinone) e Massara (Reggio Calabria). IV Ufficiale: Prontera (Bologna)

RETI:

AMMONIZIONI: 18′ Rozzio, 37′ Laribi, 38′ Caligara, 42′ Bajic

ESPULSIONI: 40′ Caligara

NOTE: recupero: 3′ p.t.

CRONACA DEL MATCH

45’+ 3′ Saric atterrato sulla trequarti, punizione da posizione interessante per l’Ascoli: il cross di Sabiri viene intercettato dalla difesa emliana e il signor Ayroldi decreta la fine del primo tempo

45′ Concessi 3 minuti di recupero

44′ Dionisi viene atterrato da Rozzio al limite dell’area, Ayroldi fa però proseguire l’azione

42′ Bajic sbraccia saltando con Del Pinto, cartellino giallo per lui

40′ Ascoli in dieci: Caligara si prende il secondo giallo in 3 minuti per un fallo a metà campo

39′ D’Orazio si livera al cross sulla corsia mancina, il pallone viene deviato in angolo dalla difesa reggiana

37′ Ripartenza dell’Ascoli dopo un corner della Reggiana, Caligara si fa tutto il campo e va alla conclusione dal limite, Venturi si oppone

34′ Dionisi libera al tiro D’Orazio in area emiliana, Venturi respinge ancora

32′ Ancora Ascoli vicino al vantaggio: Venturi salva sul tiro da pochi metri di Sabiri e devia il pallone sulla traversa salvando i suoi

29′ Occasione Ascoli: Sabiri conquista palla su un errato disimpegno emiliano e serve Bajjic a centro area, il tiro del bosniaco è deviato in angolo da Venturi

28′ Ardemagni cercato ancora in area ascolana, Quaranta copre il pallone e facilita l’intervento di Leali che riconquista il pallone

25′ Varone tenta il filtrante per Ardemagni, Brosco legge bene l’azione e riconquista palla

22′ Sabiri, servito da Bajic, arriva al tiro dal limite dell’area, Venturi blocca senza affanni

18′ Dionisi viene atterrato a metà campo da Rozzio, il giocatore è il primo ammonito della gara

16′ Bidaoui non ce la fa a continuare, al suo posto entra Bajic

14′ Bidaoui cade male dopo uno scontro con Varone, il giocatore rimane a terra toccandosi una spalla

12′ Ardemagni, servito in area, calcia e conquista un calcio d’angolo

9′ Riparta emiliana che arriva al tiro con Varone, il giocatore calcia male e colpisce un difensore ascolano

9′ Punizione da posizione defilata per l’Ascoli, la difesa reggiana manda in corner

7′ Dionisi prova a far ripartire l’Ascoli ma Yao lo ferma e viene atterrato dal numero 9 dell’Ascoli, punizione per la Reggiana

4′ Ardemagni, in posizione sospetta di fuorigioco, riceve palla a centro area, Quaranta lo chiude e recupero il possesso per l’Ascoli

2′ Ardemagni cerca di infilarsi in area marchigiana, Leali lo anticipa e blocca la sfera. Nel contatto l’attaccante emiliano rimane a terra, intervengono i sanitari

1′ Inizia la partita: Ascoli in maglia gialla con pantaloncini bianchi e calze gialle, Reggiana in completo granata con calzoncini neri

PRIMO TEMPO

