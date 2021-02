Inviata una lettera alla Regione Marche per modificare la situazione: “La discarica si trova a 30 chilometri”

ARQUATA DEL TRONTO – Ridurre i costi e rendere il servizio più agevole. In merito al servizio di trasporto e trattamento delle macerie del sisma il Comune di Arquata ha chiesto alla Regione di modificare il nuovo bando di affidamento che scadrà il prossimo 9 marzo.

La richiesta consiste nell’obbligo di installazione, per la società Cosmari, di un impianto di triturazione dei materiali nel deposito di Pescara del Tronto. L’obiettivo è triplice: ridurre notevolmente i costi di trasporto, con le macerie che altrimenti vanno portate in impianti lontani decine di chilometri; incentivare il riutilizzo dei materiali edili recuperati nel nostro territorio; rendere possibile il conferimento, sempre nel deposito di Pescara del Tronto, anche del materiale proveniente dall’edilizia privata.

La richiesta è stata inoltrata al presidente della Regione Francesco Acquaroli, all’assessore alla Ricostruzione Guido Castelli, al consigliere e presidente della commissione Ambiente Andrea Antonini, al dirigente della Protezione Civile Massimo Sbriscia e, per conoscenza, alla stessa Cosmari.

A sollecitare con forza la necessità di individuare un sito idoneo dove conferire i materiali derivanti dalle demolizioni sono stati in primis i proprietari e le ditte edili operanti nella ricostruzione privata: alla base del loro appello i notevoli costi sostenuti per il trasporto delle macerie alle discariche autorizzate poste a circa 30 chilometri dai siti di lavoro. L’amministrazione comunale di Arquata, ritenute fondate le segnalazioni, ha quindi chiesto formalmente supporto, in tal senso, alle istituzioni regionali.

