PESARO – L’ex Presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli è stato ricoverato all’ospedale San Salvatore di Pesaro per Covid. Lo riferiscono i media locali e l’Ansa Marche.

“Da una decina di giorni era positivo al tampone, dopo essere stato contagiato dai genitori (anche il padre era stato in ospedale), a causa di una febbre costante è stato accompagnato al nosocomio. Le sue condizioni comunque sono buone e non ha problemi respiratori. L’ex governatore, 55 anni, in carica dal 2015 fino allo scorso settembre, ha guidato la Regione Marche nella prima fase della pandemia” si legge nella nota dell’agenzia di stampa diffusa il 16 febbraio. Sul Web tanti i messaggi d’incoraggiamento per l’ex Presidente.