CASTEL DI LAMA – “Un importante incendio sembra essere scoppiato presso l’interporto di Villa Sant’Antonio. Invito tutti i cittadini a tenere le finestre chiuse onde evitare che i fumi invadano le abitazioni”.

Così nel primo pomeriggio del 16 febbraio il sindaco di Castel di Lama, Mauro Bochicchio: “Quando avrò ulteriori notizie di pubblico interesse vi aggiornerò”.

Sul posto Vigili del Fuoco, 118 e Forze dell’Ordine. Seguiranno aggiornamenti. Secondo le prime indiscrezioni fiamme e fumo da una ditta di logistica. Nuvolone nero visibile da tutta la Vallata del Tronto e zone limitrofe. Le fiamme hanno raggiunto alcuni pannelli solari dell’azienda.

Anche il sindaco di Castorano, Graziano Fanesi, ha fatto un appello: “Si segnala lo scoppio di un incendio nella zona interporto di Villa Sant’Antonio. A titolo precauzionale, si invitano gli abitanti della frazione di San Silvestro a tenere le finestre chiuse. Seguiranno aggiornamenti”.

All’appello si unisce anche il primo cittadino di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti: “Nella zona dell’interporto di Villa Sant’Antonio è scoppiato un incendio. I pompieri e gli altri mezzi di soccorso sono sul posto per domare le fiamme. Invito tutti i residenti delle aree circostanti a tenere chiuse le finestre delle loro abitazioni”.

Dall’Arpam fanno sapere che sono in corso i rilievi della qualità dell’aria. Le Forze dell’Ordine segnalano fortunatamente solo danni alle cose e non alle persone. Intervento dei pompieri ancora in atto, non solo da San Benedetto e Ascoli ma anche con squadre in rinforzo da Teramo, Macerata, Fermo e da Ancona. Rassicurazioni giungono dai Vigili del Fuoco: “Incendio sotto controllo, intervento in corso”.

