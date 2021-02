Malore improvviso, il cordoglio in tutta la città

ASCOLI PICENO – Il capoluogo piange una scomparsa importante.

E’ morto ad Ascoli, per un malore improvviso, Giorgio Marini, storico supporter dell’Ascoli Calcio e autista di bus.

Tanti i messaggi di cordoglio sul Web. Anche il sindaco Marco Fioravanti ha lasciato un suo pensiero: “Te ne sei andato all’improvviso, lasciandoci tutti attoniti. Ci siamo sentiti proprio ieri, impossibile pensare che quella resterà la nostra ultima chiacchierata. Per me sei sempre stato un grande amico, sarà durissima non poter più sorridere e scherzare con te. Ciao Giorgio”.

