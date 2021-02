Una bella notizia per gli amanti del ciclismo

ASCOLI PICENO – Un’importante competizione sportiva torna nella città delle Cento Torri.

Il Giro d’Italia tornerà ad Ascoli Piceno, una tappa vedrà protagonista il capoluogo.

Il Giro d’Italia 2021 verrà presentato, con relative tappe e date, il 24 febbraio.

