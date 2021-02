ASCOLI PICENO – “Oggi anche il grande Carletto Mazzone ha ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid”.

Così il sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, ha dato l’annuncio della somministrazione effettuata dallo storico allenatore dell’Ascoli e di tantissime squadre di serie A e B, oggi ultra ottantenne, alla Casa della Gioventù di Ascoli il 22 febbraio.

Fioravanti aggiunge: “Un piacere incontrarlo insieme alla moglie Maria Pia e a uno dei figli, Massimo. Ma come Carlo, tanti altri Over 80 del nostro territorio stanno ricevendo la prima dose di vaccino: le attività proseguiranno anche nei prossimi giorni, colgo nuovamente l’occasione per ringraziare tutti coloro che sono a lavoro a tutela dei nostri nonni e delle persone più anziane”.