ANCONA – Alle ore 22 circa di lunedì 22 febbraio due squadre (22 Vigili del Fuoco e 5 automezzi) del Comando dei pompieri di Ancona intervenivano per l’incendio di alcuni manufatti presso il porto turistico “Marina dorica” di Ancona.

Il nostro articolo precedente

L’incendio ha interessato l’area di ricarica di auto elettriche in uso a Marina Dorica e alcuni capanni in uso ai diportisti e contigui all’area stessa. In circa un’ora i pompieri hanno posto sotto controllo l’incendio che è stato definitivamente spento alle 1.30 circa.

Di seguito le foto diffuse dal Comando anconetano

