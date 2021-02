PORTO SAN GIORGIO – “Nel tardo pomeriggio di ieri, alla Sala Operativa della Questura è pervenuta una segnalazione relativa alla presenza, nei pressi della stazione ferroviaria di Porto San Giorgio, di alcuni giovani che, nei pressi di un autobus di linea, avevano lanciato alcune bottiglie di vetro a terra, disseminando di cocci la zona. Le Volanti della Polizia di Stato, appena giunte sul posto non hanno trovato i giovani segnalati e si sono diretti nella strada percorsa dal mezzo della linea di trasporto pubblico per raggiungerlo”.

Così la nota della Questura di Fermo diffusa il 24 febbraio: “Pochi istanti dopo, una ulteriore segnalazione e richiesta di intervento proveniente dalla guardia giurata a bordo dell’autobus che veniva raggiunto dagli operatori in via dei Pini. Come accertato dai poliziotti, l’autista del mezzo aveva dovuto interrompere la corsa perché era stato spruzzato dello spray urticante nel veicolo e i passeggeri erano stati costretti a scendere. Gli operatori delle Volanti si sono immediatamente accertati delle condizioni di salute dei passeggeri, nessuno dei quali necessitava dell’intervento dei sanitari”.

“La guardia giurata ha riferito che poco dopo la partenza dell’autobus dalla stazione i ragazzi che facevano parte del gruppo che aveva rotto le bottiglie di vetro e che si era posizionato in fondo al mezzo, avevano cominciato a tossire ed a urlare, chiedendo di arrestare la marcia per scendere – si legge nel comunicato stampa – La stessa guardia giurata, avvicinatasi al gruppo, ha avvertito un intenso bruciore alla gola ed agli occhi causato certamente da uno spray al peperoncino che qualcuno dei giovani aveva spruzzato ed ha chiesto al conducente di interrompere la corsa per consentire ai passeggeri di uscire”.

Dalla Questura concludono: “Gli operatori di una Volante hanno acquisito le testimonianze di alcuni passeggeri, del conducente e della guardia giurata mentre gli agenti del secondo equipaggio della Polizia di Stato hanno proceduto all’identificazione dei componenti del gruppo di ragazzi. Dall’incrocio degli elementi acquisiti è stato possibile individuare ed identificare il giovane che aveva attivato lo spray, un fermano con alcuni precedenti di polizia”.

“Dopo gli accertamenti di rito, il ragazzo è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per il reato di attentato alla sicurezza dei trasporti perché con il suo pericoloso comportamento avrebbe potuto causare serie conseguenze a tutte le persone presenti sul mezzo ed alla sicurezza della circolazione stradale – aggiungono dalla Questura fermana – Grazie alla pronto intervento della guardia giurata, alla tempestiva azione del conducente dell’autobus ed all’immediato intervento della Volante della Questura è stato possibile evitare i pericoli determinati dalla grave azione delittuosa del giovane e assicurarlo alla giustizia”.

Dalla Questura concludono: “Questa mattina, in considerazione dei precedenti del giovane e della gravità del reato per il quale è stato denunciato, la Divisione Anticrimine gli ha notificato la misura di prevenzione dell’Avviso Orale emanato, nei suoi confronti, dal Questore di Fermo”.

