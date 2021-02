ANCONA – Rossella Accoto, unica presenza marchigiana nel Governo Draghi, nominata Sottosegretario al lavoro e alle politiche sociali.

Membro e poi capogruppo in Commissione bilancio al Senato, Rossella Accoto fa parte del Movimento 5 Stelle.

È attesa da un compito particolarmente impegnativo, a partire dalla difesa di una misura fondamentale per l’inclusività sociale come il Reddito di cittadinanza, e con le problematiche legate al lavoro, alla disoccupazione e alla cassa integrazione che mai sono state complicate come in questo momento di emergenza nazionale.

