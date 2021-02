ASCOLI PICENO – L’Amministrazione Comunale di Ascoli Piceno informa che, con ordinanza 102 del 2 febbraio a decorrere da sabato 27 febbraio fino alle ore 6 di lunedì 29 marzo 2021, è vietata a qualsiasi attività (commerciale, artigianale e di somministrazione alimenti e bevande, ivi compresi negozi automatici aperti 24h) la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e in qualsiasi contenitore, dalle ore 18 del sabato alle ore 6 della domenica successiva e dalle ore 18 della domenica alle ore 6 del lunedì successivo. Resta salva la possibilità di consegna a domicilio.

È vietato il consumo su suolo pubblico o aperto al pubblico dalle ore 18 del sabato alle ore 6 della domenica successiva e dalle ore 18 della domenica alle ore 6 del lunedì successivo.

“La situazione che stiamo vivendo ci pone dinanzi alla necessità di contemperare la tutela della salute pubblica con l’attività economica degli esercizi commerciali – ha spiegato il sindaco Marco Fioravanti – Purtroppo abbiamo constatato che, specialmente nel fine settimana, a seguito di assunzione di bevande alcoliche, gruppi di persone non rispettano le disposizioni emanate per contenere l’emergenza sanitaria in corso, con assembramenti e comportamenti che rischiano di vanificare i tanti sforzi fatti dall’inizio della pandemia. Per questo motivo abbiamo deciso di emettere tale ordinanza. Colgo l’occasione per invitare ancora una volta tutta la cittadinanza al rispetto delle regole e di tutte le misure di sicurezza: l’emergenza non è ancora terminata, non possiamo permetterci di abbassare la guardia proprio ora”.

Le violazioni saranno punite con l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro mille. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio dell’attività da 5 a 30 giorni.

