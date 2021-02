OFFIDA – “La nostra domanda è risulta ammessa e finanziata per l’intero importo richiesto di 999 mila euro. L’intervento riguarderà opere di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico da realizzare presso Borgo Giacomo Leopardi”. Commenta così il Sindaco di Offida, Luigi Massa la pubblicazione dell’elenco delle opere finanziate ai Comuni per progetti di messa in sicurezza del territorio da rischi idrogeologici.

Con decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, lo scorso 23 febbraio sono stati determinati i Comuni a cui spetta il contributo da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

Gli enti locali interessati, tra cui Offida, avevano provveduto a comunicare le richieste di contributo al Ministero dell’interno entro il 15 settembre.



“È ora già in corso la fase di redazione del progetto esecutivo dell’intervento – continua Massa – che si concluderà a breve, anch’essa finanziata con risorse che l’Ente ha intercettato lo scorso anno. A seguire si avvieranno le procedure per l’affidamento dei lavori. Un plauso agli uffici tecnici comunali, che hanno dato efficacemente seguito agli indirizzi amministrativi intercettando risorse importanti per la messa in sicurezza e l’ulteriore riqualificazione di un’area che è la porta d’ingresso del nostro centro storico”.

