Ecco il programma delle gare del turno infrasettimanale. Il match tra Ascoli e Pisa è in programma Martedì 2 Marzo alle ore 19

ASCOLI PICENO – Ascoli a lavoro per preparare la gara contro il Pisa. Match in programma Martedì 2 Marzo alle ore 19 per la 26esima giornata del campionato di Serie B.

Le due formazioni si affronteranno per la diciassettesima volta nella storia al “Del Duca”, nei precedenti in terra ascolana, 8 vittorie per i bianconeri, 5 pareggi e 3 vittorie dei toscani Sono state 8 le vittorie del Picchio, con 5 pareggi e 3 vittorie dei toscani.

Il Giudice Sportivo, dopo aver visionato i referti delle gare del 25° turno di campionato, relativamente al match Pordenone-Ascoli, ha squalificato fino all’8 marzo il Direttore Sportivo bianconero Polito, al quale ha anche inflitto un’ammenda di 1.500 euro per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, affrontato l’Arbitro con atteggiamento intimidatorio e rivolto al medesimo espressioni offensive.

I bianconeri hanno ripreso domenica mattina al Picchio Village in vista del match di martedì con il Pisa. I titolari della sfida di sabato pomeriggio col Pordenone hanno svolto un allenamento defaticante; tutti gli altri sono stati impegnati in reattività neuromuscolare, tattica e partita a campo ridotto. Restano in diffida Eramo e Saric.

Ecco il programma delle gare del turno infrasettimanale della 26esima giornata del campionato di serie Bkt 2020-21

Lunedì 1 marzo

Venezia-Reggiana ore 21.00



Martedì 2 marzo

Frosinone-Monza ore 17.00

Lecce-Entella ore 19.00

Cittadella-Pescara ore 19.00

Ascoli-Pisa ore 19.00

Chievo-Pordenone ore 19.00

Salernitana-Spal ore 19.00

Reggina-Empoli ore 19.00

Brescia-Cosenza ore 19.00

Vicenza-Cremonese ore 21.00

