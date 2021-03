Alla vigilia della partita col Pisa le parole di Mister Sottil: “C’è ancora rammarico perché, come ho detto a caldo, si poteva portare a casa la vittoria – sul pareggio di Pordenone–questo è quello che ha detto il campo. Coi ragazzi ci siamo confrontati, come facciamo sempre, e si è discusso di questo. Non si può vivere col rammarico e finire le partite col “se avessi osato di più” o col “se fossi stato più attento”, bisogna farlo e basta, questa squadra ne ha tutte le qualità, lo ha già dimostrato contro avversari blasonati. Ma non è sempre facile ribaltare le partite, bisogna partire forte e su questo siamo tutti d’accordo”

Sul prossimo match coi toscani: “Il Pisa è una buonissima squadra, allenata da un ottimo tecnico, ha giocatori di grande qualità; abbiamo grandissimo rispetto dell’avversario, ma vogliamo vincere, pur consapevoli delle difficoltà. Da quando sono arrivato abbiamo lavorato su come migliorare il gioco, la condizione fisica, la cattiveria agonistica; abbiamo parlato di affrontare la partita con grande determinazione e con più concentrazione dal 1’ di gara al 100’, cercando di fare le cose che sappiamo fare con grande velocità.

Oltre a Simeri e Sabiri rientrano anche Bidaoui e Parigini, non recupera Kragl, che ha ancora fastidio al collaterale. Sono contento perché ho più possibilità di scelta anche a partita in corso”.

Sono 24 i bianconeri convocati da Mister Sottil per la sfida di domani sera con il Pisa. Tornano a disposizione Bidaoui e Parigini, oltre a Sabiri e Simeri che hanno scontato la squalifica.

PORTIERI: Leali, Sarr, Venditti

DIFENSORI: Avlonitis, Brosco, Corbo, D’Orazio, Pinna, Pucino, Quaranta

CENTROCAMPISTI: Buchel, Caligara, Danzi, Eramo, Mosti, Sabiri, Saric

ATTACCANTI: Bajic, Bidaoui, Cangiano, Dionisi, Parigini, Simeri, Stoian

Squalificati: nessuno

Diffidati: Eramo, Saric

Indisponibili: Charpentier, Kragl

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.