L’Ascoli di mister Sottil senza gli infortunati Kragl e Charpentier, mentre il Pisa di Mister D’Angelo non potrà contare su Mazzitelli e gli indisponibili Birindelli, Varnier, Vido, Masucci e Sibilli.

Stadio “Del Duca” di Ascoli Piceno ore 19 si sfidano Ascoli e Pisa ne match valevole per la 26esima giornata del campionato di Serie B

PROBABILI FORMAZIONI

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Pucino (1’s.t. D’Orazio), Brosco, Quaranta, Pinna (30’s.t. Cangiano ); Danzi (16’s.t. Parigini), Saric, Mosti (1’s.t. Bidaoui); Sabiri; Dionisi, Simeri (1’s.t.Bajic). A disp. Sarr, Corbo, Stoian, Avlonitis, Eramo, Caligara, Buchel, All. Sottil

PISA (4-4-2): Gori; Lisi (28’s.t. Pisano), Meroni (22’s.t Benedetti), Caracciolo, Beghetto (16’s.t. Belli); Siega, Marin, De Vitis, Mastinu (22’s.t. Gucher); Palombi (28’s.t. Marsura), Marconi. A disp. Perilli, Loria, Quaini, Masetti All. D’Angelo.

Arbitro: Luca Massimi della sezione di Termoli

RETI: 10’Mastinu

AMMONITI: Meroni, Pinna (P.), Mosti, Leali, Sabiri, Parigini(A.)

CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

49’termina il match

45′ sono 4 i minuti di recuopero concessi

43′ punizione per il Pisa nelle vicinanze della bandierina a sinsitra, Marsura e Benedetti la giocano corta per perdere tempo

38′ Cangianomconmquista una punizione dal limte destro, batte Sabiri, palla scodellata in area para Gori

35′ ancora Pisa in avanti che arriva al tiroin area, pallla parata da Leali

33′ botta di Gucher dal limite, Leali in tuffo metter in corner

25′ pressing forsennato dei bianconeri in avanti

20′ punizione dal limite sinistro dell’area per l’Ascoli, batte Sabiri, pallone deviato in corner

12′ pericoloso l’Ascoli in avanti tiro di Bidaoui, palla deviata in corner

6′ contropiede Pisa, al tiro dallmite Marconi che sbaglia la mira

5′ l’Ascoli conquista una serie di punizioni sulla trequarti

1′ – Triplo cambio nell’Ascoli

PRIMO TEMPO

45′ termina la prima frazione

42′ Saric conquista una punizione sul limite destro dell’area, batte Sabiri, palla che passa in tutta l’area piccola e Quaranta tenta la deviazione in scivolta, palla deviata in corner

36′ GOL PISA. MARCONI di testa infila nell’angolino, sfruttando un cross dalla sinistra, difesa immobile

31′ Dionisi prova a sfondare sulla sinistra, cross in area para Gori

24′ Pericolosi gli ospiti, contropiede Pisa con Palombi che serve Siega ina rea, tiro che termina sull’esterno della rete

18′ ancora Palombi pericoloso che supera due difensori e dal limite tenta un rasoterra, tiro strozzato che termina sul fondo

16′ Brosco sbaglia un rinvio e imbecca Palombi che tenta un tiro dalla distanza a porta sguarnita, palla sul fondo

12′ brutto fallo sulla trequarti di Meroni su Sabiri, ammonito il calciatore dei toscani. Batte Sabiri palla perfetta in area impatta Brosco con un piattone aereo, palla sul fondo

10′ GOL PISA. Pucino serve male Sabiri a centrocampo, recupera palla Lisi che serve Marin che si invola sulla fascia e trova Mastinu in area che infila con un piattone di potenza

3′ Sabiri si libera bene e serve Saric al limite, tiro di piatto debole, para Gori

1′- punizione sulla destra al limite dell’area per il Pisa, Siega calcia in area, caos nel cercare il colpo di testa e palla sul fondo

0′- inizio del match

