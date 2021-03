CASTORANO – Pubblicato il quarto avviso per l’assegnazione di buoni spesa. Dal 2 marzo al 15 marzo i cittadini residenti a Castorano possono presentare richiesta per beneficiare di un contributo per l’acquisto di generi alimentari e di prodotti di prima necessità, da utilizzare esclusivamente negli esercizi commerciali di cui all’elenco pubblicato sul sito del Comune.

Gli interessati dovranno presentare la domanda entro il 15 marzo scaricando il modello sul sito del Comune. Una volta compilato, questo potrà essere spedito tramite mail, all’indirizzo info@comune.castorano.ap.it allegando la copia scansionata (anche con foto del cellulare) della carta di identità; tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.castorano.ap.it con documento firmato digitalmente o file firmato a mano e scansionato con copia del documento di identità.

La richiesta potrà avvenire anche mediante una dichiarazione telefonica al seguente numero 0736-87132, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

