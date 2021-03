ACQUASANTA TERME – “Pensando al Covid ed inseguendo le varie ordinanze il Presidente della Regione si è dimenticato del sisma e dei territori montani, dopo 6 mesi dal suo insediamento mi sembra di essere tornato al 2016: nessuna risposta in merito agli alloggi Erap più volte richiesti e mai affrontati, nessuna risposta in merito alle rendicontazioni per le messe in sicurezza al mio Comune, nessuna risposta in merito alle messe in sicurezza della frazione Vallecchia per procedere con il ripristino dei fabbricati oggetto di ricostruzione, nessuna visita nei luoghi del sisma”.

Così il sindaco di Acquasanta Terme, Sante Stangoni, critica il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, in una nota diffusa il 2 marzo: “Siamo nella provincia di Ascoli Piceno, forse la strada per Macerata è più semplice. Pensavo di aver trovato la soluzione per il mio territorio e per i miei cittadini con l’arrivo del nuovo Commissario, non pensavo di tornare a discutere con la Regione per avere quello che spetta a certi territori”.

Stangoni conclude: “Mi piacerebbe che chi è presidente di Regione si rendesse conto e si interessasse di tali problematiche in prima persona, perché le sfide se le si vuole affrontare hanno bisogno di pragmatismo e non di sole parole ma di fatti concreti”.

