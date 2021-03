ASCOLI PICENO – Scontro nel Piceno nella serata del 2 marzo.

Tra Mozzano e Roccafluvione incidente stradale tra un furgone e un pulmino per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine.

Sul posto 118 e Vigili del Fuoco per i soccorsi alle persone rimaste coinvolte.

Un 45enne è stato portato all’ospedale in condizioni serie per ulteriori cure mediche.

