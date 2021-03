ANCONA – “Il Tar Marche respinge l’istanza cautelare urgente per sospendere il provvedimento di Dad al 100% per le scuole superiori nelle Marche ma chiede alla Regione di rivalutare la situazione, alla stregua della nuova disciplina e dell’evolversi dei rilievi epidemiologici tenendo presente la necessità di non penalizzare in via prevalente il diritto all’istruzione scolastica in presenza rispetto ad altri concomitanti fattori di rischio ambientale sicuramente maggiormente significativi per le stesse fasce d’età, allo stato non adeguatamente controllati e repressi”.

Lo rende nota l’Ansa Marche il 3 marzo.

La decisione dei giudici riguarda il ricorso presentato da alcuni genitori del Comitato Priorità alla Scuola Marche contro l’ordinanza del presidente Francesco Acquaroli che aveva disposto anche lo stop delle lezioni in presenza anche per le classi seconde e terze medie delle province di Ancona e Macerata.

