ASCOLI PICENO – Di seguito una nota del Comune di Ascoli, diffusa il 4 marzo.

Con l’Ordinanza dirigenziale del 4 marzo 2021 l’Amministrazione comunale dispone di istituire, per il periodo compreso dall’8 marzo 2021 al 30 aprile 2021, salvo termine anticipato dei lavori, i seguenti provvedimenti per la regolamentazione della viabilità veicolare nei tratti stradali sotto indicati, con orario 8:20-19:

Via G. Verdi, Via dei Gelsomini e Via Tolignano il senso unico alternato a mezzo movieri/semaforo (mediante il posizionamento della prescritta segnaletica stradale di ingombro e segnalazione di cui allo schema segnaletico Tav.65-66 del D.M. 10/07/2002);

Via San Pietro in Castello l’interdizione della circolazione veicolare;

Via Sant’Emidio Rosso per il tratto compreso da Via dei Cappuccini a Via G. Puccini l’interdizione della circolazione veicolare;

il senso unico di marcia con direzione sud-nord in Via dei Cappuccini per il tratto compreso da Via Sant’Emidio Rosso a Via G. Verdi;

l’obbligo di fermarsi e dare la precedenza “Stop” per tutte le provenienze da Via dei Cappuccini sud all’intersezione con la Via G. Verdi;

Via Sant’Emidio Rosso per il tratto compreso da Via G. Puccini e fino a Via Bengasi l’interdizione della circolazione veicolare con deviazione obbligatoria a sinistra per tutti verso Via G. Puccini;

In tutte le suddette strade il divieto di sosta con rimozione coatta in ambo i lati, provvedimento che la ditta attuerà via per via in ragione dello stato di avanzamento delle opere.

